Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau

Hanau (dpa/lhe) - Mit einer Gedenkveranstaltung und einer Demonstration wird an diesem Samstag an den rassistischen Anschlag in Hanau vor fünf Jahren erinnert. Die Angehörigen und Freunde der Ermordeten sowie ihre Unterstützer, die sich in der Initiative 19. Februar zusammengeschlossen haben, werden am Abend (19.00 Uhr) im Veranstaltungszentrum Congress Park Hanau zu einer von ihnen selbst organisierten Gedenkstunde zusammenkommen.