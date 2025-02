Demonstration erinnert an Opfer des Anschlags in Hanau

Hanau (dpa) - Mehrere Hundert Menschen haben in Hanau mit einer Demonstration an den rassistischen Anschlag in Hanau vor fünf Jahren erinnert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten forderten bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz Aufklärung der Hintergründe der Tat und riefen zum Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus auf. Anschließend zogen sie durch die Innenstadt.