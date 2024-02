Gedenken zum Jahrestag des Anschlags in Hanau

Hanau (dpa/lhe) - Zwei Tage vor dem vierten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau wird an diesem Samstag in der Stadt mit einer Demonstration (14.00 Uhr) an die Opfer erinnert. Die Kundgebung solle ein «starkes Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus» setzen, heißt es in dem Demonstrationsaufruf der Initiative 19. Februar, in der sich Angehörige und Betroffene des Anschlags sowie ihre Unterstützer zusammengeschlossen haben. Die Abschlusskundgebung findet um 16.00 Uhr auf dem Marktplatz statt. Angemeldet wurde die Demonstration für 3000 Menschen. Die Veranstalter rechnen mit Teilnehmenden aus ganz Deutschland. Die offizielle Gedenkstunde des Landes Hessen und der Stadt Hanau ist an diesem Montag (11.00 Uhr) auf dem Hauptfriedhof der Stadt.