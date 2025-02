Gedenken in Pforzheim an Bombardierung vor 80 Jahren

Pforzheim (dpa/lsw) - Genau 80 Jahre nach der nahezu vollständigen Zerstörung von Pforzheim im Zweiten Weltkrieg haben auf dem Marktplatz mehrere Hundert Menschen bei einer Gedenkveranstaltung daran erinnert. Zudem gab es in der Stadt einen rechten Fackelmarsch. Alles sei friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. An der Gedenkveranstaltung samt Lichtermeer in der Innenstadt nahmen demnach in der Spitze rund 400 Menschen teil.