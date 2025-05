Gedenkmarsch für acht Opfer mit acht Schweigeminuten

Stuttgart (dpa/lsw) - Acht Minuten Stille sollen am Freitag an die acht Opfer des Unfalls erinnern, der sich vor einer Woche in Stuttgart zugetragen hat. Gegen 17.50 Uhr wollen sich am Olgaeck mehrere Hundert Menschen zum Gedenken versammeln. Zu jener Uhrzeit, zu der sich der schlimme Unfall ereignete. Ein Mann war mit einer schweren Mercedes-G-Klasse an einer oberirdischen Stadtbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren. Eine Frau wurde getötet. Sieben weitere Personen wurden verletzt. Unter ihnen sind fünf Kinder. Im Unfallauto saß nach Angaben der Polizei auch ein fünfjähriges Kind des Fahrers. Es sei wie sein Vater unverletzt geblieben.