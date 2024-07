Geduldsprobe für Reisende am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Störaktion von Klimaaktivisten haben sich an den Schaltern im Frankfurter Flughafen lange Schlangen gebildet. An der großen Anzeigentafel stand am Morgen hinter zahlreichen Flügen: «Cancelled» - abgesagt. In der Haupthalle wurde kostenlos Wasser für die Passagiere angeboten.