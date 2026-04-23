Mögliche Explosionsgefahr

Gefährliche Stoffe im Keller entdeckt? - Sprengung geplant

Im Keller eines Hauses in Freiburg werden Substanzen entdeckt. Mehrere Wohnhäuser müssen geräumt werden. Was bisher bekannt ist.

Der Fundort ist in der Fehrenbachallee in Freiburg. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der Fundort ist in der Fehrenbachallee in Freiburg. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Im Keller eines Wohnhauses in Freiburg wurden mutmaßlich gefährliche Substanzen gefunden. Eine Explosionsgefahr kann nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilte. Deshalb sei der unmittelbare Bereich um die Fundstelle in der Fehrenbachallee geräumt und ein Teil der Straße für den Verkehr gesperrt.

Nach aktuellem Kenntnisstand soll eines der gefundenen Behältnisse noch im Laufe des Tages durch Spezialkräfte kontrolliert in einem Erdloch gesprengt werden. Aktuell werde der Gefahrenbereich um den Sprengort geräumt. Betroffen sind demnach drei Wohnhäuser. Über die App Katwarn ist eine amtliche Warnung herausgegeben worden.

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