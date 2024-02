Gefährliche Säure in Apotheke entdeckt

Viernheim (dpa/lhe) - Bei Aufräumarbeiten in einer Apotheke in Viernheim (Kreis Bergstraße) haben Mitarbeiter eingetrocknete Pikrinsäure in einem Glas entdeckt. Die Substanz gilt nach Angaben der Polizei als sehr reaktionsfreudig und explosiv. Die Apotheke verständigte daraufhin die Polizei und die Feuerwehr am Freitagmorgen, wie das Präsidium Südhessen in Darmstadt mitteilte. Die nähere Umgebung musste abgesperrt und das Gebäude geräumt werden. Ein Spezialist konnte gegen Freitagmittag Entwarnung geben und den Gefahrstoff aufnehmen. Dieser werde nun entsorgt, teilte die Polizei weiter mit.