Südhessen/Weinheim. Am Mittwoch, 9. April, findet der europäische Speedmarathon statt. Die hessische Polizei sowie die beteiligten Kommunen verstärken ihre Kontrollen an diesem Tag, um gemeinsam auf die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen hinzuweisen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Im Zeitraum von 6 bis 22 Uhr werden gezielte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, um die Bürger für das Thema Verkehrssicherheit zu sensibilisieren. Während dieser Zeit werden über 600 Polizisten sowie kommunale Mitarbeiter an über 250 Messstellen die gefahrenen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge kontrollieren, wie es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt.