Polizei gibt Messstellen für Blitzermarathon bekannt

Gießen (dpa/lhe) - Die hessische Polizei hat am Dienstag eine Reihe von Orten bekannt gegeben, wo es beim diesjährigen Blitzermarathon an diesem Freitag Geschwindigkeitsmessungen geben wird. Aufgelistet sind hessenweit Dutzende von Kontrollpunkten innerhalb und außerhalb von Städten. Auch Messstationen auf den Autobahnen sind geplant. Zur besseren Übersicht sind die Kontrollpunkte regional aufgegliedert worden. An der Aktion beteiligen sich auch zahlreiche Kommunen.