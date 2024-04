Blitzermarathon: Bekanntgabe der Messstellen am Dienstag

Gießen (dpa/lhe) - Der europaweite Blitzermarathon ist angelaufen, auch Hessen wird an einem Tag dabei sein. Am Dienstag werde in den sozialen Medien bekannt gegeben, wo sich die diesjährigen Messstellen in Hessen befinden, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen am Montag in Gießen mit. Während die Aktion in einigen Bundesländern schon begonnen hat, finden die vermehrten Verkehrskontrollen in Hessen hauptsächlich am Freitag statt. Zwischen 6.00 und 22.00 Uhr werden zu schnelle Autofahrer an mehreren vorher angekündigten Orten erfasst. Das Polizeipräsidium Mittelhessen appellierte nochmals, sich im Verkehr an die Regeln zu halten. Überhöhte Geschwindigkeit sei eine der Hauptursachen für tödliche Unfälle im Straßenverkehr. Mit der Aktion will die Polizei das Bewusstsein für diese Gefahr schärfen.