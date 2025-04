Hessen wieder beim Blitzermarathon dabei

Höhepunkt des «Blitzermarathon» am Freitag erwartet

Vorsicht an Schulen, Kitas, Altenheimen und Unfallschwerpunkten - hier soll am Freitag verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert werden. Mit einem «Blitzermarathon» will die Polizei Verkehrsteilnehmer sensibilisieren. Ob das wirkt, ist umstritten.