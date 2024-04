«Blitzermarathon» in Hessen: Aktionswoche startet am Montag

Dillenburg (dpa/lhe) - Die hessischen Polizeipräsidien führen in der kommenden Woche landesweit Radarkontrollen durch. Anlass dazu bietet eine europaweite Aktionswoche, die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeiten hinweisen soll. Die Tempomessungen sind von Montag bis Sonntag vorgesehen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen mitteilte. Den Schwerpunkt der Aktion bildet der «Speedmarathon» am Freitag - eine 24-stündige Geschwindigkeitskontrolle.

Wann und wo genau in Hessen geblitzt werden soll, werde die Polizei erst kommende Woche bekannt geben, sagte ein Sprecher. Beim vergangenen «Blitzermarathon» hatten die Beamten an knapp 200 Messstellen in Hessen rund 205.000 Fahrzeuge kontrolliert. Davon waren rund vier Prozent zu schnell gefahren.