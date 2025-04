Mehr Raser erwischt – Polizei meldet Millionen Verstöße

Berlin (dpa) - In mehreren Bundesländern sind im Vorjahr mehr Raser auf den Straßen erwischt worden. Allein die Polizei in Baden-Württemberg stellte 2024 mehr als 1,6 Millionen Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung fest - etwa 147.000 mehr als 2023, wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte. In Schleswig-Holstein verhängte die Landespolizei im Vorjahr nach eigenen Angaben in 540.594 Fällen ein Verwarngeld, weil jemand hinter dem Steuer zu schnell war. 2023 seien es rund 105.000 Verstöße weniger gewesen.