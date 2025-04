Polizei blitzt während Speedmarathon tausende Raser in Südhessen 

Südhessen/Viernheim. Tausende Raser sind der Polizei alleine in Südhessen am Mittwoch ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilt, wurden auf den südhessischen Straßen während des Speedmarathons rund 50.000 Fahrzeuge kontrolliert, darunter gab es 2.101 Verstöße. In der Nähe von Viernheim blitzen die Beamten einen der Geschwindigkeits-Spitzenreiter: Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h brauste der Raser mit 162 km/h (nach Toleranzabzug) in die Radarfalle. Den Verkehrssünder erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot.