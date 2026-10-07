Verkehr

Gefährlicher Fahrstil: Zwei Verletzte bei Unfall auf A5

Erst ein Wohnmobil gestreift, dann weitergefahren - und wenig später der nächste Unfall: Am Ende seiner Fahrt trägt nicht nur der mutmaßliche Unfallverursacher Verletzungen davon.

Laut Polizei war der Autofahrer alkoholisiert. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Laut Polizei war der Autofahrer alkoholisiert. (Symbolbild)

Ober-Mörlen (dpa/lhe) - Mit seinem auffälligen Fahrstil hat ein Autofahrer in der Wetterau mutmaßlich für zwei Verletzte gesorgt. Der 37-Jährige war mit seinem Auto in der Nacht auf der Autobahn 5 bei Ober-Mörlen ins Schleudern geraten und touchierte einen Laster, der wiederum auf einen Sattelauflieger auffuhr, wie ein Polizeisprecher schilderte. Der Autofahrer wurde dabei demnach leicht verletzt, ebenso wie der Fahrer des Lasters, der von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste.

Vor dem Unfall soll der Autofahrer mehrfach die Spur gewechselt haben. Dabei überholte er dem Sprecher zufolge unter anderem mit seinem Wagen von rechts einen Schwertransporter und verlor die Kontrolle, als er wieder nach links wechselte. Kurz zuvor soll er mit dem Wagen zudem ein Wohnmobil touchiert haben und weitergefahren sein.

Ein Atemtest habe bei dem Autofahrer einen Wert von 0,8 Promille ergeben. Er stehe außerdem im Verdacht, keinen gültigen Führerschein zu besitzen. Zunächst hatte die «Hessenschau» über den Unfall berichtet.

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