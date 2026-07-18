Gefahr durch Gewitter: Wann und wo es am Wochenende kracht

Stuttgart (dpa/lsw) - Blitze, Hagel und heftiger Regen: Auch am Wochenende ist die Unwettergefahr in Baden-Württemberg weiter hoch. Laut dem Deutschen Wetterdienste (DWD) kann es in den kommenden Tagen vor allem zwischen Mittag und Abend schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen geben. Die Unwetter sind demnach lokal eng begrenzt, können dort aber innerhalb einer Stunde bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter bringen. Meist dürfte es den Experten zufolge aber bei 20 Litern pro Quadratmeter bleiben.

Am Samstag zeigt sich die Sonne im Südwesten eher selten, überwiegend ist es wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Trocken bleibt es dem DWD zufolge nur vom Kraichgau bis zum Odenwald. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 22 Grad auf der Alb und 28 Grad am Oberrhein.

Zum Wochenstart beruhigt sich das Wetter

Am Sonntag sollen von Nordwesten her Regenschauer und auch Gewitter aufziehen, am Nachmittag kann sich hinter dieser Front dann auch die Sonne zeigen. Es wird etwas kühler mit 18 Grad auf der Alb und 24 Grad im Kraichgau.

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