Feuerwehreinsatz

Gefahrgut beim Beladen von Laster ausgetreten

Die Feuerwehr rückt zu einem Firmengelände in Weinheim aus. Ein gefährlicher Stoff sei ausgetreten. Was steckt dahinter?

Einsatzkräfte der Feuerwehr banden den gefährlichen Stoff. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Einsatzkräfte der Feuerwehr banden den gefährlichen Stoff. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - Beim Beladen eines Lastwagens auf einem Firmengelände in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Gefahrstoff aus einem Behälter ausgetreten. Der Lastwagenfahrer wurde daraufhin vom Rettungsdienst betreut, er ist aber nicht verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut ihm nicht.

Um welchen Stoff es sich handelte, ist bislang nicht klar. Allerdings sei er hochentzündlich gewesen. Die Einsatzkräfte banden und sicherten den Stoff. Er soll nun fachgerecht entsorgt werden. Warum genau der Inhalt des Behälters austreten konnte, ist ebenfalls nicht bekannt.

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