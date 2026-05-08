Gefahrgut entpuppt sich als Diesel

Alsfeld (dpa/lhe) - Ein vermeintlicher Gefahrgut-Austritt hat in Alsfeld im Vogelsbergkreis einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mitarbeiter einer Firma, die auf dem ehemaligen Bundesgrenzschutzgelände ansässig ist, den Vorfall gemeldet. Beim Umfüllen einer Flüssigkeit aus einem größeren Gittertank sei etwas von dem Inhalt ausgetreten, nun rieche es auffallend.

Weil zunächst nichts über den Stoff bekannt war, rückten rund 20 Feuerwehrleuten an, darunter auch Spezialisten für Gefahrstoffe sowie vorsorglich ein Rettungswagen und eine Polizeistreife.

Vor Ort stellten sie fest, dass es sich um eine geringe Menge Diesel handelte, der von der Feuerwehr gebunden und entsorgt wurde. Auch undicht war der Tank nicht, wie es zunächst befürchtet worden war. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, die Polizei ermittelt, wie es zu dem Austritt der Flüssigkeit kommen konnte.