Autobahnen

Gefahrgut-Lkw landet im Graben – Diesel tritt aus

Hoher Sachschaden nach dem Unfall eines Lkw auf der Autobahn in Osthessen. Die beschädigte, gefährliche Ladung tritt nicht aus, dafür aber Diesel.

Beim Unfall eines Gefahrgut-Lastwagens entsteht rund 100.000 Euro Schaden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Beim Unfall eines Gefahrgut-Lastwagens entsteht rund 100.000 Euro Schaden. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Unfall eines mit Gefahrgut beladenen Lastwagens auf der Autobahn 7 in Osthessen ist Diesel ausgelaufen. Die geladene brennbare und ätzende Flüssigkeit sei aber nicht ausgetreten, teilte das Polizeipräsidium Osthessen mit. Den Sachschaden bezifferten die Beamten auf rund 100.000 Euro. 

Der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte am frühen Morgen zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Kirchheim aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in einem Graben gelandet.

Durch den Aufprall sei der Tank beschädigt worden und eine «kleine Menge» Diesel ins Erdreich gelaufen. Die Landung sei ebenfalls beschädigt worden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste für die Räumungs- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich einige Kilometer.

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