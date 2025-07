Viernheim: 250.000 Euro Schaden und Vollsperrung nach Lkw-Unfall auf A6

Bei einem Unfall zwischen zwei Lkw am Freitag ist hoher Sachschaden entstanden. Dabei verteilten sich Konserven auf der Fahrbahn. Die A6 wurde vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt - die Bergungsarbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden.