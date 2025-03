Viernheim: 250.000 Euro Schaden und Vollsperrung nach Lkw-Unfall auf A6

Viernheim/Mannheim. Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Lkw auf der A6 ist Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, blieben die Fahrer unverletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen.



Ein Sattelzug aus Spanien war aus noch ungeklärter Ursache auf einen anderen Sattelzug aus Crailsheim kurz vor der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen aufgefahren. Durch den Aufprall wurde die Heckklappe des Sattelaufliegers aus Crailsheim geöffnet und große Teile der Ladung, wobei es sich um Konserven handelte, verteilten sich über beide Fahrspuren in Richtung Ludwigshafen. Der 52-jährige Fahrer des spanischen Sattelzuges lenkte sein Fahrzeug anschließend nach links in die Mittelschutzplanke, um der herabfallenden Ladung auszuweichen. Dabei durchbrach er die Planke und kam schließlich im Mittelstreifen zum Stehen. Hierbei wurde nach Polizeiangaben auch Erde aus dem Mittelstreifen auf beide Fahrspuren der Gegenrichtung geschleudert. Der 52-jährige Fahrer aus Spanien sowie der 63-jährige Fahrer des Crailsheimer Sattelzuges blieben unverletzt.



Einsatzkräfte sperrten alle Fahrspuren der A6 in beiden Richtungen für mehrere Stunden voll. Der Verkehr wurde über die Parallelspuren der Anschlussstelle Sandhofen vorbeigeleitet. Neben der Polizei war die Autobahnmeisterei Mannheim mit starken Kräften vor Ort, hieß es in einer Mitteilung. Mehrere Absperrwände und Kehrmaschinen kamen auf beiden Richtungsfahrbahnen zum Einsatz. Außerdem musste eine Spezialfirma mit Öl vermengte Erde im Mittelstreifen abtragen. Die Bergungsarbeiten dauerten zunächst an - vermutlich noch bis in die späten Abendstunden am Freitag, hieß es abschließend.(dls)