Lange Sperrung

Gefahrgut-Unfall auf A6 - medizinischer Notfall vermutet

War ein medizinischer Notfall der Grund für den Unfall auf der A6? Die Polizei meldet sich mit neuen Details.

Während des Unfalls kam es auf der Gegenfahrbahn ebenfalls zu einer Kollision (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Während des Unfalls kam es auf der Gegenfahrbahn ebenfalls zu einer Kollision (Symbolbild)

Öhringen (dpa/lsw) - Nach dem Gefahrgut-Unfall auf der Autobahn 6, der am Freitag für eine lange Sperrung gesorgt hat, vermutet die Polizei einen medizinischen Notfall bei dem Lastwagenfahrer als Unfallursache. Der 41-Jährige soll mit hoher Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei mit. Zeugen zufolge sei er mehrfach links und rechts von der Straße abgekommen. Dann kollidierte sein Fahrzeug mit der Mittelleitplanke, geriet nach rechts in eine Böschung und kippte nahe der Anschlussstelle Öhringen (Hohenlohekreis) um.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Für mehrere Stunden war die Autobahn voll gesperrt. Das Gefahrgut befindet sich mittlerweile in einem Zwischenlager.

Während des Unfalls kam es auf der Gegenfahrbahn ebenfalls zu einer Kollision, an der laut Polizei fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Dabei seien mehrere Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei prüft, ob dieser Unfall möglicherweise durch die Fahrweise von Schaulustigen entstanden sein könnte.

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