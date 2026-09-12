A6 bei Heilbronn nach Gefahrgut-Unfall weiter gesperrt
Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lkw bleibt die A6 bei Heilbronn gesperrt. Die Polizei rechnet mit mehreren Stunden Sperrung, denn zunächst muss der Gefahrstoff umgeladen werden.
Heilbronn (dpa/lsw) - Auch am Morgen nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lastwagen bleibt die Autobahn 6 bei Heilbronn in beide Richtungen voll gesperrt. Die Strecke werde noch mehrere Stunden nicht befahrbar sein, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.
Der Gefahrguttransporter war umgekippt, nachdem der Fahrer am Freitag wegen eines medizinischen Notfalls kurz vor der Anschlussstelle Öhringen von der Straße abgekommen war. Der Mann kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.
Der Lastwagen hatte nach Angaben der Polizei Butylacrylat geladen. Der entzündbare Stoff kann laut dem Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung eine Reizung der Augen, Atemwege und Haut auslösen. Im Umkreis von 150 Metern wurde deshalb ein Gefahrenbereich eingerichtet.
Zweiter Unfall - vier Verletzte
Wie lange die Sperrung noch andauert, ist unklar. Der Gefahrstoff muss laut Polizei zunächst in ein anderes Fahrzeug umgeladen und danach abtransportiert werden. Erst wenn dies erledigt sei, könne die Fahrbahn zumindest teilweise wieder freigegeben werden.
Auf der Gegenfahrbahn kam es überdies nach dem Unfall zu einem Folgeunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, dabei wurden vier Menschen leicht verletzt.