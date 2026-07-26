Feuerwehreinsatz

Gefahrstoff tritt auf Güterbahnhof in Freiburg aus

Ein Gefahrstoffaustritt an einem Güterzug hat einen Feuerwehreinsatz in Freiburg ausgelöst. Anwohner sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten.

Wegen eines Gefahrstoffaustritts aus einem Tankcontainer ist der Freiburger Güterbahnhof abgesperrt worden. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Wegen eines Gefahrstoffaustritts aus einem Tankcontainer ist der Freiburger Güterbahnhof abgesperrt worden. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Ein Gefahrstoffaustritt aus einem Tankcontainer auf einem Güterzug hat am Freiburger Güterbahnhof einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Den Angaben zufolge hatte sich in dem Tankcontainer durch Wärme ein Überdruck aufgebaut. Daraufhin habe eine Sicherheitseinrichtung ausgelöst und geringe Mengen des Gefahrstoffs kontrolliert über ein Ventil abgelassen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Bewohner umliegender Gebäude wurden laut Feuerwehr vorsorglich aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Spezialkräfte der Feuerwehr fingen den Gefahrstoff auf und sicherten ihn. Um den betroffenen Tankcontainer und das Umfüllen des Inhalts kümmern sich die Deutsche Bahn und der Transportdienstleister.

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