Heimsheim (dpa) - «Hab' schon Kummer», sagt Ilija, der gerade im Gefängnis in Heimsheim (Enzkreis) sitzt. Seine Augen schimmern feucht. Vier Kinder hat er, drei sind zwar erwachsen, aber das jüngste ist erst zwölf. «Und Papa im Gefängnis.» Fast zwei Jahre hat Ilija bereits abgesessen. Zu elf Jahren insgesamt ist der 53-Jährige verurteilt. Wie soll man da Kontakt halten zu seinem Kind, das auch noch im Heimatland von Ilija lebt, in Serbien? Das Vorleseprojekt «Mama/Papa liest für mich» kann helfen, eine Brücke des Trostes zu bauen zu Kindern, die durch die Haftstrafe eines Elternteils getrennt sind von Papa. Oder von Mama.

Häftlinge sehr aufgeregt

Ilija ist sehr aufgeregt. Er ist zum ersten Mal dabei und liest «Doktor Dolittle» für seinen Sohn in seiner Muttersprache ein. Seine Stimme ist brüchig. «Ich bin sehr traurig aber auch sehr froh, dass mein Sohn meine Stimme hören kann», sagt der Häftling, ein ausgebildeter Cellist.

Foto: Uwe Anspach/dpa Aus dem Gefängnis für sein Kind vorlesen ist für die Insassen hochemotional.

Ein Team von jungen Studierenden ist da, sie bauen Mikrofone auf, installieren eine Bücherstütze, auf der das jeweilige Buch abgelegt wird, richten die Kamera und das Aufnahmegerät aus. Die Studierenden sitzen jeweils zu zweit mit einem der rund ein Dutzend Häftlinge, die sich heute zum Vorlesen angemeldet haben, in einem der Besuchsräume. Dort nehmen sie die Beiträge auf, schneiden sie dann, unterlegen sie später auf Wunsch auch mit Musik. Initiiert ist das Projekt vom Institut für angewandte Kinder- und Jugendmedienforschung (IfaK), angesiedelt an der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM).

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Viel Herzblut steckt in den Beiträgen

Alle Teilnehmer hätten vor dem Vorlesen gesagt, dass sie extrem nervös seien, berichtet Maya Staat, die Wirtschaftsinformatik an der HdM studiert und sich für das «Mama/Papa liest für mich»-Projekt engagiert. «Es ist total toll mitzubekommen, mit wie viel Herz sie dahinterstecken und dass sie wirklich versuchen, da was Schönes für ihre Kinder auf die Beine zu stellen», sagt sie. Auch am Frauengefängnis Schwäbisch Gmünd war sie schon dabei – dort haben Mamas für ihre Kinder eingelesen. Viele würden so kurz vor Weihnachten das eingelesene Buch auch als Weihnachtsgeschenk an ihre Kinder betrachten, weil Papas oder Mamas Stimme gerade nicht im Haus der Familie präsent sei.

«Man geht sehr auf die Wünsche der einzelnen ein», sagt Katrin Schlör, Professorin an der HdM. Sie betreut «Papa liest für mich» mit den Studierenden. Ein Vater habe mit einer Gitarre zum Beispiel mal ein richtiges Hörbuch für sein Kind gemacht. Manchmal wollten die Gefangenen auch, dass man «ähs» oder «ähms» herausschneidet. Später kommen die fertigen Dateien zurück in die Justizvollzugsanstalt (JVA) und werden von dort an die Familie gemailt.

Ein Katzenbuch für seine Kinder

Heute wird zum ersten Mal nicht nur eine Audioaufnahme der Stimme gemacht, sondern auch die Kamera läuft mit. Allerdings dürfen nur die Hände der Vorleseväter gezeigt werden. Später soll nichts vom Inneren der Justizvollzugsanstalt nach draußen gelangen, erläutert JVA-Sozialarbeiterin Fränze Lindner. Bei ihr laufen die Anmeldungen der Häftlinge für die Vorleseaktion ein, sie organisiert den Ablauf, besorgt die Bücher aus der Bücherei und berät bei der Auswahl.

Foto: Uwe Anspach/dpa Aus dem Gefängnis für sein Kind vorlesen ist für die Insassen hochemotional.

Auch Yilmaz ist gekommen. Schon zum zweiten Mal liest er für seine drei Kinder. «Ich habe ein Katzenbuch ausgesucht für meine Kinder, weil ich zu Hause zwei Katzen habe und meine Kinder Katzen lieben.» Das Buch heißt «Mog, der vergessliche Kater» von Judith Kerr. Vergessen würde Yilmaz auch am liebsten seine Haftstrafe von insgesamt eineinhalb Jahre. In einem halben Jahr ist er wieder draußen.

Haftstrafen der Eltern für Kinder traumatisch

Von seinen Kindern getrennt zu sein – er hat zwei Töchter im Alter von 11 und 12 sowie einen 15 Jahre alten Sohn – tut Yilmaz weh. «Ich versuche alles, dass die mich nicht vergessen», sagt er. Seine Kinder hörten gerne seine Stimme, «das gefällt denen, das gefällt mir.» Sie wissen, dass ihr Papa im Gefängnis ist. Sie besuchen ihn, wann immer es geht – er ruft sie täglich an, schreibt ihnen jeden Tag, zeichnet für sie. «Sie sollen wissen, dass ich sie jede Sekunde, jede Minute in meinen Gedanken habe, auch wenn ich in der JVA bin.»

Für Kinder ist eine Trennung von einem Elternteil durch eine Haftstrafe traumatisch, wie Jasmin Vazquez erläutert, ebenfalls Sozialarbeiterin an der JVA. «Kinder beziehen das ganz schnell auf sich.» Auch sei der Gedanke der Kinder an ein Elternteil im Gefängnis mit viel Angst verbunden. Dass wie hier in Heimsheim ein Papa seinem Kind vorlesen darf, könne Sicherheit, Trost und wenigstens ein bisschen Normalität zumindest ein kleines Stück weit zurückbringen.

«Sie hören ihn dann als ihren Vater, nicht als Straftäter», sagt HdM-Professorin Schlör. Das Stigma, das auf dem Vater laste, werde abgeschwächt, weil sie ihn in anderer Rolle wahrnehmen.

Nicht selten kommen Vätern die Tränen

Gerade von Vätern, die so wie Yilmaz ohnehin jedes Angebot zum familienfreundlichen Vollzug aufgreifen, werde das Vorleseprojekt gerne angenommen, sagt Lindner. «Die müssen wir gar nicht erst überreden, die haben ein inneres Bedürfnis, was für ihre Kinder zu tun.»