Geflohener Strafgefangener festgenommen Er war über ein Dach entwichen und mehrere Tage weg. Nun ist die Flucht beendet. 12.09.2025 Foto: Peter Kneffel/dpa Die Polizei nahm den Mann fest. (Symbolbild)