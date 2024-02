Kind angegriffen: Entwichener Strafgefangener festgenommen

Leonberg (dpa) - Ein eigentlich in einer psychiatrischen Klinik in Südhessen untergebrachter Strafgefangener soll im baden-württembergischen Leonberg (Kreis Böblingen) ein Kind mit einer Schere angegriffen und leicht verletzt haben. Der 45-Jährige war nach Angaben der Polizei vom Mittwoch nach einem Freigang nicht mehr in die Klinik im hessischen Riedstadt zurückgekehrt und seither auf der Flucht gewesen. Am Dienstagabend war er dann den Angaben zufolge in einem Einkaufsmarkt in Leonberg auf die Siebenjährige losgegangen. Zwei Zeugen sowie die zwei Begleiterinnen des Kindes konnten den Mann zu Boden bringen, wie es weiter hieß. Von der Polizei ließ er sich demnach widerstandslos festnehmen. Inzwischen sei er wieder zurück in die Psychiatrie in Riedstadt gebracht worden.