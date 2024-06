Traktor fährt Kind an

Riedstadt (dpa/lhe) - Ein Traktor hat im südhessischen Riedstadt ein Kind angefahren und verletzt. Der achtjährige Junge war laut Polizei am Freitagmittag nach ersten Kenntnissen mit dem Fahrrad auf einem Gehsteig unterwegs. Dort wollte er einer Mülltonne ausweichen, stürzte auf die Straße und wurde von dem Traktor eines 45-jährigen Mannes erfasst. Mit Verletzungen an Fuß und Arm kam das Kind in ein Krankenhaus. Mehrere Zeugen schilderten unabhängig voneinander denselben Unfallhergang. Als die Polizei den Unfall aufnahm, waren die Eltern des Achtjährigen vor Ort.