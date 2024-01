Kind im Kakadu-Nationalpark von Krokodil angegriffen

Darwin (dpa) - In Australien kämpft ein Junge um sein Leben, nachdem er im berühmten Kakadu-Nationalpark im Norden des Landes von einem Krokodil angegriffen wurde. Der Neunjährige sei zunächst in einem kritischen Gesundheitszustand in ein nahe gelegenes Krankenhaus im Ort Jabiru und später ins Krankenhaus der Stadt Darwin geflogen worden, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die Rettungskräfte.