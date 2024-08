Krokodil nach mutmaßlicher Attacke in Australien getötet

Sydney (dpa) - Nach einem mutmaßlichen Angriff auf einen 40 Jahre alten Angler in Australien haben Ranger ein Krokodil getötet. Das knapp fünf Meter lange Reptil sei etwa vier Kilometer von dem Unglücksort entfernt von einem Hubschrauber aus gesichtet worden, teilte die Wildschutzbehörde mit. Es sei anhand einer markanten weißen Narbe an der Schnauze erkannt worden.

Die Suche nach dem 40-Jährigen gehe zwar weiter, es sei aber zu befürchten, dass er tot sei, hieß es in Medienberichten. Auch ein Sprecher der Wildschutzbehörde bezeichnete den Vorfall inzwischen als einen «tödlichen Angriff». Der Kadaver des Krokodils sei der Polizei übergeben worden. Es sei vermutlich mehrere Jahrzehnte alt.

Mit dem Wohnwagen reist die Familie durch Australien. An einem Fluss macht sie Halt, der Vater angelt, Frau und Kinder sind in der Nähe. Plötzlich verschwindet der Mann. Hat ein Krokodil ihn getötet?

Der Angriff geschah am Samstag nahe Cooktown im Norden des tropischen Bundesstaates Queensland. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Flussufer geangelt hatte, als er ins Wasser fiel und nicht wieder auftauchte, wie es in einer Erklärung der Polizei hieß.