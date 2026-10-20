Gegen Waffen - Zufahrt zu Betrieb in Neuenburg blockiert
Bundesweit richtet sich ein Protestaufruf gegen Waffenhersteller. In Neuenburg blockieren Menschen eine Firmenzufahrt, andernorts kleben sich Aktivisten fest.
Neuenburg (dpa/lsw) - Nach einem bundesweiten Protestaufruf gegen Waffenlieferungen haben mehrere Menschen die Firmenzufahrt eines Betriebes in Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) blockiert. Mit Sitzblockaden hätten insgesamt 24 Personen zwei Einfahrten versperrt, wie die Polizei berichtete. Um welches Unternehmen es sich handelte, sagte die Polizei zwar nicht. Die Organisation «Peacefully Against Genocide» («Friedlich gegen Völkermord») hatte aber zu Protesten gegen Rüstungsfabriken aufgerufen und Rheinmetall ins Visier genommen.
Aktionen habe es dabei auch an zwei Standorten in Baden-Württemberg gegeben - bei der Rheinmetall-Fabrik in Neuenburg am Rhein sowie einem Tochterunternehmen, der KS Gleitlager GmbH in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis), schrieb die Organisation auf Instagram. Zu Protesten in St. Leon-Rot war der dort zuständigen Polizei nichts bekannt.
Auch an anderen Standorten in Deutschland hatte es Proteste gegeben. So hatten sich etwa Aktivisten in Berlin vor dem Firmengelände des Rüstungskonzerns auf der Straße festgeklebt.