Aktivisten kleben sich im Büro von Hessen Mobil fest
Mit Sekundenkleber und Plakat: Aktivisten protestieren gegen ein Straßenbauprojekt und sind in ein Büro von Hessen Mobil eingedrungen. Die Polizei ist im Einsatz.
Schotten (dpa/lhe) - Als Protest gegen ein Straßenbauprojekt sind mehrere Menschen unerlaubt in ein Büro des Landesbetriebs Hessen Mobil im mittelhessischen Schotten eingedrungen. Nach den Worten eines Polizeisprechers hielten sich mehrere Personen unberechtigt in dem Gebäude auf. Drei Menschen hätten sich mit Sekundenkleber an ein Fensterbrett festgeklebt, es sei ein Plakat entrollt worden. Nach Angaben von Hessen Mobil verläuft «alles friedlich».
«Wir sind mit den Personen im Austausch», sagte der Polizeisprecher. Mit der Feuerwehr werde besprochen, wie die Verklebung gelöst werden könne. Die Gesundheit habe absolute Priorität, bekräftigte der Sprecher. Eine weitere Person sei aus dem Haus geführt worden und habe Platzverweis erhalten.
Aktivisten der «Projektwerkstatt Saasen» teilten mit, die Aktion richte sich gegen den Bau der Bundesstraße 49 zwischen Lindenstruth und Reiskirchen. Sie forderten den Wiederaufbau der Bahnstrecke zwischen Nidda und Schotten.