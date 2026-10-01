Kriminalität

Gegenstände aus Fenster geworfen - 57-Jähriger festgenommen

In Marburg wirft ein Mann Gegenstände, darunter Gläser, aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses. In seiner Wohnung entdeckt die Polizei zudem mehrere Cannabispflanzen.

Die Polizei hat den 57-Jährigen in seiner Wohnung festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat den 57-Jährigen in seiner Wohnung festgenommen. (Symbolbild)

Marburg (dpa/lhe) - In Marburg hat ein Mann Gegenstände aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen - darunter auch Gläser. Bei seiner Festnahme am Morgen habe der 57-Jährige einen Polizeibeamten getreten und dadurch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Auf der Straße vor dem Wohnhaus hätten die Einsatzkräfte Scherben gefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei niemand von den geworfenen Gegenständen getroffen worden. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei in einer psychiatrischen Klink aufgenommen. In seiner Wohnung seien zudem mehrere Cannabispflanzen gefunden worden, weshalb ein Verstoß gegen das Konsumgesetz geprüft werde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann wirft brennende Gegenstände aus Fenster
Brände

Mann wirft brennende Gegenstände aus Fenster

Nach einem Brand ist ein Wohnhaus unbewohnbar, ein Mann kommt ins Krankenhaus. Ein missglückter Löschversuch macht die Lage noch brenzliger.

10.02.2026

Frau wirft vom Balkon Gegenstände auf Kinder - SEK-Einsatz
Bedrohungslage

Frau wirft vom Balkon Gegenstände auf Kinder - SEK-Einsatz

Notruf wegen einer Bedrohungslage: In Heilbronn wirft eine Frau vom Balkon mit Gegenständen auf Kinder. Erst rückt die Polizei an, dann folgt Verstärkung.

25.03.2025

Einbrecher wirft Gullydeckel durch Gaststätten-Fenster
Täter festgenommen

Einbrecher wirft Gullydeckel durch Gaststätten-Fenster

Ein 16-Jähriger soll nachts einen Gullydeckel durchs Fenster geworfen haben, um in eine Gaststätte zu gelangen. Eine Mitarbeiterin war noch dort.

24.12.2024

Über 40 Cannabispflanzen im Keller - Mann festgenommen
Wohnung durchsucht

Über 40 Cannabispflanzen im Keller - Mann festgenommen

Eigentlich ermitteln Beamte gegen die Tochter des 52-Jährigen. Doch als sie die Wohnung durchsuchen, kommt ihnen aus dem Keller ein verdächtiger Geruch entgegen.

24.10.2024

Kriminalität

Gegenstände auf Autos geworfen: Verdächtiger festgenommen

07.07.2023