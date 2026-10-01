Gegenstände aus Fenster geworfen - 57-Jähriger festgenommen
In Marburg wirft ein Mann Gegenstände, darunter Gläser, aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses. In seiner Wohnung entdeckt die Polizei zudem mehrere Cannabispflanzen.
Marburg (dpa/lhe) - In Marburg hat ein Mann Gegenstände aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen - darunter auch Gläser. Bei seiner Festnahme am Morgen habe der 57-Jährige einen Polizeibeamten getreten und dadurch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Auf der Straße vor dem Wohnhaus hätten die Einsatzkräfte Scherben gefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei niemand von den geworfenen Gegenständen getroffen worden. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei in einer psychiatrischen Klink aufgenommen. In seiner Wohnung seien zudem mehrere Cannabispflanzen gefunden worden, weshalb ein Verstoß gegen das Konsumgesetz geprüft werde.