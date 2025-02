Gegner protestieren mit Gesang gegen AfD-Stand auf Didacta

Stuttgart (dpa) - Unter anderem mit Gesang haben mehrere Verbände gegen die Präsenz der AfD auf der Bildungsmesse Didacta in Stuttgart protestiert. Am Mittag stimmten unter anderem Vertreter von Schülern und Gewerkschaften «Wehrt euch, leistet Widerstand gegen den Faschismus hier im Land» vor dem Stand des baden-württembergischen AfD-Landesverbands an. Auf Transparenten war zu lesen «Demokratie stärken - Kampf gegen Rechts», zudem riefen die Demonstranten Parolen.