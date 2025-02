Stuttgart. Die Gewerkschaft ver.di übt scharfe Kritik am AfD-Stand auf der Bildungsmesse Didacta in Stuttgart. Die Gewerkschaft appelliert an die Ministerinnen Theresa Schopper und Nicole Hoffmeister-Kraut, sich für eine Didacta mit dem Motto „Demokratie braucht Bildung, Bildung braucht Demokratie“ einzusetzen, hieß es in einer Mitteilung.