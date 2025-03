Gewerkschaft ver.di erreicht Tarifergebnis mit der RNV

Stuttgart/Mannheim. Ver.di Baden-Württemberg hat sich mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf einen neuen Tarif für die Angestellten geeinigt. Wie die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung berichtet, soll es für die 2.600 Beschäftigten des Unternehmens eine Entgeltsteigerung in drei Stufen von mindestens 400 Euro bei einer Laufzeit von 36 Monaten geben. Für den Fahrdienst bedeutet das eine Erhöhung um rund 12 Prozent. Neben dem Gehalt soll zudem die Arbeitszeit von 39 auf 38,5 Stunden reduziert werden und Zulagen am Wochenende, in der Nacht sowie im Schichtdienst sollen verbessert werden. Jan Bleckert, Verhandlungsführer der Gewerkschaft, sagt zu dem Tarifergebnis: „Auch bei der RNV haben wir damit eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen durchsetzen können. Ordentliche Gehaltssteigerungen, deutliche Verbesserungen bei Zuschlägen für den besonders belasteten Schichtdienst, eine Wegezeitentschädigung im Fahrdienst sowie eine echte Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ergeben ein ausgewogenes Paket, das auch die lange Laufzeit rechtfertigt.“ (heh)