ÖPNV

Entwarnung für Pendler an der Bergstraße und im Odenwald: Die RNV wird nicht bestreikt

Die Gewerkschaft Verdi hat deutschlandweit zum Streik aufgerufen. Doch die Beschäftigten der RNV (Rhein-Neckar Verkehr) arbeiten trotzdem. Warum das so ist und was Pendlern am 2. Februar trotzdem das Leben schwer macht.