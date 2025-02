Rhein-Neckar: Erneut Streik bei RNV – Busse und Bahnen stehen am Freitag still

Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wird am Freitag, 21. Februar, erneut bestreikt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten zu einem ganztägigen Arbeitskampf aufgerufen, sodass der gesamte ÖPNV der RNV an diesem Tag stillsteht. Betroffen sind alle Straßen- und Stadtbahnen, Busse sowie die fips-Shuttles in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg.