Weinheim: Warnstreik bei den GRN-Kliniken

Weinheim/Rhein-Neckar. Die Gewerkschaft ver.di hat alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufgerufen. Dazu gehören auch Mitarbeiter kommunaler Krankenhäuser, darunter die Einrichtungen der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN). Am GRN-Standort Weinheim werde nach Gewerkschaftsangaben am Donnerstag, 6. März, zunächst nur der OP-Bereich bestreikt. Am Freitag, 7. März, werde der Warnstreik dann auf die gesamte Klinik und das Betreuungszentrum ausgeweitet. Die Notfallversorgung sei aber zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.