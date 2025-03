Was der Warnstreik für den GRN-Standort Weinheim bedeutet

Weinheim/Rhein-Neckar. Nächste Woche werden die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst fortgesetzt. Doch schon jetzt erhöht die Gewerkschaft Ver.di den Druck auf die Arbeitgeberseite und ruft zu ganztägigen Warnstreiks auf. Davon ist am Donnerstag und Freitag, 6./7. März, auch der Standort Weinheim der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) betroffen. Am Donnerstag wird nach Ver.di-Angaben der OP-Bereich bestreikt, am Freitag wird der Warnstreik dann auf die gesamte Klinik und das Betreuungszentrum ausgeweitet.