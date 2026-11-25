Mailand (dpa/lsw) - Abwehrchef Jeff Chabot vom VfB Stuttgart sieht sich auch dank gezielter Videoanalysen für die anstehende Herausforderung in der Champions League gut gerüstet. «Ich freue mich darauf, das sind geile Aufgaben als Verteidiger», sagte der 28-Jährige, auf den im Spiel bei Inter Mailand heute (21.00 Uhr/DAZN) besonders viel Arbeit zukommen dürfte.

Der argentinische Fußball-Nationalspieler und Fan-Liebling Lautaro Martínez, der frühere Gladbacher Marcus Thuram sowie Italiens neue Sturm-Hoffnung Pio Esposito: Inters Auswahl in der Offensive kann sich sehen lassen. Das seien alles «große Namen, die man bei jedem großen Turnier sieht», meinte Chabot. Was die Vorbereitung betrifft, mache das die Sache sogar «einen Tick einfacher». Für das Spiel selbst gelte das wohl nicht, sagte er schmunzelnd.

Chabot einst selbst Profi in Italien

Chabot war einst selbst Profi in Italien, spielte für Sampdoria Genua und Spezia Calcio. Er sei damals noch sehr jung gewesen und blicke heute sehr positiv auf diese Zeit zurück, berichtete der Stuttgarter. Es habe diverse «Ups und Downs» gegeben, diese hätten ihn aber auch «stärker gemacht».

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