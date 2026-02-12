Hoeneß schwärmt von Geburtstagskind Chabot

Stuttgart (dpa) - Nachts im Dunkeln würde man Jeff Chabot vielleicht nicht so gern begegnen wollen und ihm lieber aus dem Weg gehen, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß einmal. Doch die Worte, mit denen er seinen körperlich robusten Leistungsträger damals beschrieb, waren alles andere als böse gemeint. Von dem 1,95 Meter großen und laut Angaben des VfB Stuttgart 95 Kilogramm schweren Verteidiger hat der Coach eine hohe Meinung. Sowohl charakterlich als auch sportlich.

Für das Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Chabots Ex-Verein 1. FC Köln sprach er dem Abwehrchef eine Startelfgarantie aus, nachdem er ihm beim 1:2-Dämpfer beim FC St. Pauli eine Pause gegönnt hatte. «Jeff ist der zentrale Verteidiger für uns gerade», schwärmte Hoeneß vor dem Heimspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). «Er gibt uns Stabilität, Sicherheit, natürlich auch eine Riesenqualität in der Luft.» Auch der Spielaufbau gefalle ihm gut.

Chabot kam als Ersatz für Anton aus Köln

Es war keine Überraschung, dass Hoeneß vor dem Köln-Spiel besonders ausführlich über Chabot sprach. Und das nicht, weil der gebürtige Hesse am Donnerstag seinen 28. Geburtstag feierte. Schließlich geht es gegen seinen Ex-Verein. Und der Verteidiger machte gerade in den vergangenen Wochen auch wegen eines Lobs von Fußballikone Lothar Matthäus von sich reden. Matthäus hob den Stuttgarter in den Kreis der Nationalmannschaftsanwärter.

Im Sommer 2024 war der Hüne vom 1. FC Köln als Ersatz für den damaligen Kapitän Waldemar Anton zum VfB gewechselt. Und entwickelte sich stark.

«Jeff hat einen richtigen Sprung gemacht, hat schon ein richtig gutes Grundniveau gehabt, als er kam», lobte Hoeneß den «absoluten» Führungsspieler. Er verzichte nur ungern auf ihn, habe ihn am vergangenen Wochenende aber bewusst draußen gelassen. So wollte der Coach eine potenzielle Verletzungsgefahr als Folge zu hoher Belastung reduzieren.

Hoeneß über Chabot: Ein Siegertyp, der laut werden kann

«Jeff war der einzige Spieler in diesem Jahr, der jedes Spiel begonnen hat», erklärte Hoeneß. Nach der ersten Woche in diesem Jahr ohne doppeltes Pflichtspielprogramm soll Chabots Mentalität und Qualität nun wieder helfen. Nach der überraschenden Niederlage auf St. Pauli möchten die Schwaben eine Reaktion zeigen, um die Europapokal-Ambitionen zu untermauern.

Besonders wichtig könnten Chabots Leaderqualitäten auch deswegen sein, weil Schlüsselspieler Angelo Stiller erkältet auszufallen droht. «Er möchte gewinnen und bringt das dann auch zum Ausdruck», beschrieb Hoeneß den Charakter seines Innenverteidigers Chabot. «Er ist lernwillig, er ist demütig, trotzdem sehr selbstsicher in seinem Auftreten. Und dann auch lauter, wenn es sein muss auf dem Platz. Und das ist sicher etwas, was uns guttut.»

Matthäus nannte Chabot als WM-Kandidaten

Auch Rekordnationalspieler Matthäus zeigte sich kürzlich beeindruckt von Chabot und brachte ihn gar für die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada ins Spiel.