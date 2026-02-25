Europa League

Stuttgarts Stiller fit für Celtic - Coach Hoeneß warnt

Stiller kann in der Zwischenrunde mitwirken, Chabot fehlt gesperrt – und der VfB kann sich sogar eine Niederlage leisten. Doch der Trainer bleibt vorsichtig: Wer rückt in die Abwehr?

Einer fehlt, einer ist fit: Jeff Chabot (l) und Angelo Stiller. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Einer fehlt, einer ist fit: Jeff Chabot (l) und Angelo Stiller. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller hat nach einem Schlag aufs Knie keine langwierige Verletzung erlitten und steht dem VfB Stuttgart im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League gegen Celtic Glasgow zur Verfügung. Der Mittelfeldstratege absolvierte das Mannschaftstraining am Mittwoch.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Hinspiel hatten die Schwaben mit 4:1 bei den Schotten für sich entschieden, dennoch warnt Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Wiedersehen am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL). «Es ist sozusagen erst Halbzeit», sagte der Coach. «Aber wir sind zuversichtlich, dass wir uns für die nächste Runde qualifizieren.»

Der VfB könnte sich vor heimischer Kulisse eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied leisten. Hoeneß hofft jedoch, dass seine Mannschaft Selbstvertrauen für die entscheidenden Wochen im Saisonfinale sammelt. «Wir wollen gewinnen, das ist wichtig für uns.»

Abwehrchef Chabot gesperrt

Anders als Stiller steht Jeff Chabot aufgrund einer Gelb-Sperre nicht zur Verfügung. Noch lässt der Coach offen, wer den Abwehrchef vertreten wird. «Abwarten, was morgen passiert», sagte Hoeneß. «Jeff fehlt, aber wir haben Alternativen.» Eine Option ist es, Ramon Hendriks im Abwehrzentrum aufzubieten. Im Hinspiel agierte der 24-Jährige als Linksverteidiger. Außen könnte Maximilian Mittelstädt zum Einsatz kommen. Aber auch Luca Jaquez oder Ameen al-Dakhil sind Alternativen. 

Sollte der VfB Stuttgart das Achtelfinale erreichen, steht dort mit dem FC Porto oder Sporting Braga ein Duell mit einem Club aus Portugal an. Die Entscheidung fällt in der Auslosung am Freitag im Schweizerischen Nyon.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoeneß schwärmt von Geburtstagskind Chabot
VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln

Hoeneß schwärmt von Geburtstagskind Chabot

VfB-Trainer Hoeneß lobt Chabots Führungsqualitäten und seinen Siegeswillen. Für das Duell mit seinem Ex-Club ist der Verteidiger gesetzt - und steht auch wegen Matthäus im Fokus.

12.02.2026

Ohne Stiller in Rom? VfB-Coach Hoeneß gibt Update
Europa League

Ohne Stiller in Rom? VfB-Coach Hoeneß gibt Update

Die Aufgabe des VfB ist attraktiv und schwierig. In Rom müssen die Stuttgarter für den direkten Achtelfinaleinzug in der Europa League punkten. Hinter einem zentralen Spieler steht ein Fragezeichen.

21.01.2026

VfB Stuttgart in Freiburg wieder mit Abwehrchef Chabot
Fußball

VfB Stuttgart in Freiburg wieder mit Abwehrchef Chabot

Im Landesduell beim SC Freiburg kehrt Jeff Chabot in die Innenverteidigung des VfB Stuttgart zurück. Der erwartet trotz des schwachen Saisonstarts des Sport-Clubs einen unangenehmen Gegner.

11.09.2025

VfB-Coach Hoeneß setzt auf Millot als Vertreter von Stiller
Fußball-Bundesliga

VfB-Coach Hoeneß setzt auf Millot als Vertreter von Stiller

Der VfB Stuttgart muss in Leipzig auf einen Leistungsträger verzichten. Wer den verletzten Angelo Stiller im Duell mit RB vertreten wird, hat Sebastian Hoeneß bereits verraten.

15.05.2025

Nichtangriffspakt? Für Stuttgart-Coach Hoeneß keine Option
Champions League

Nichtangriffspakt? Für Stuttgart-Coach Hoeneß keine Option

Sollte es zwischen Stuttgart und Paris Saint-Germain keinen Sieger geben, dürften sich wohl beide Teams übers Weiterkommen in der Königsklasse freuen. VfB-Coach Hoeneß hat aber einen anderen Plan.

28.01.2025