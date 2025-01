Nichtangriffspakt? Für Stuttgart-Coach Hoeneß keine Option

Stuttgart (dpa) - Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hält nichts von einem Nichtangriffspaket zwischen seinem Team und Paris Saint-Germain vor dem entscheidenden Spiel ums Weiterkommen in der Champions League. «Ich wüsste auch gar nicht, wie das funktionieren soll», sagte der 42-Jährige vor der Heimpartie am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN), bei dem ein Unentschieden wohl ziemlich sicher beiden Mannschaften reichen würde, um in die Playoffs einzuziehen.