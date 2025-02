Sebastian Hoeneß: «Negativszenarien nicht in meinem Kopf»

Stuttgart (dpa) - Losgelöst von der jüngsten Negativserie will der VfB Stuttgart seinem Traum vom DFB-Pokal-Finale in Berlin bis auf einen Schritt nahekommen. «Wir spüren das Spiel auch. Eine besondere Atmosphäre muss herrschen, und hoffentlich können wir diese entladen», beschrieb Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß das Stimmungsbarometer vor dem Viertelfinale daheim gegen den FC Augsburg am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky).