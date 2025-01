VfB muss schnell umschalten - Nübel vor Rückkehr

Stuttgart (dpa/lsw) - Trainer Sebastian Hoeneß fürchtet nach dem Champions-League-Aus des VfB Stuttgart keinen Spannungsabfall. «Wir waren enttäuscht, jetzt geht's aber weiter», sagte der 42-Jährige, dessen Team in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach antritt. Nach dem 1:4 gegen Paris Saint-Germain und dem damit verbundenen Vorrunden-K.o. in der Königsklasse wollen die Stuttgarter gegen Gladbach wichtige Punkte für den erneuten Einzug in die Champions League holen.