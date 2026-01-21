Bild
Europa League

Ohne Stiller in Rom? VfB-Coach Hoeneß gibt Update

Die Aufgabe des VfB ist attraktiv und schwierig. In Rom müssen die Stuttgarter für den direkten Achtelfinaleinzug in der Europa League punkten. Hinter einem zentralen Spieler steht ein Fragezeichen.

Voller Fokus: Für Sebastian Hoeneß und den VfB Stuttgart geht es in Rom um wichtige Punkte. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Voller Fokus: Für Sebastian Hoeneß und den VfB Stuttgart geht es in Rom um wichtige Punkte. (Archivbild)

Rom (dpa/lsw) - Im extrem wichtigen Europa-League-Spiel bei AS Rom droht dem VfB Stuttgart der Ausfall von Leistungsträger Angelo Stiller. Hinter dem Einsatz des Führungsspielers (24) stehe «ein großes Fragezeichen», sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß in Rom. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mittelfeldspieler am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) zum Einsatz komme, sei «eher gering». Stiller habe am Tag vor dem Spiel nicht mit dem Team trainiert.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Sonntag beim 1:1 gegen Union Berlin war Stiller mit Leistenbeschwerden ausgewechselt worden. Er werde weiter behandelt und untersucht. «Angelo möchte auf jeden Fall spielen und wenn es eine Chance gibt, werden wir sie ergreifen», erklärte Hoeneß.

Spielt er? Angelo Stiller ist vor dem Europa-League-Spiel in Rom angeschlagen. (Archivbild). Foto: Tom Weller/dpa
Spielt er? Angelo Stiller ist vor dem Europa-League-Spiel in Rom angeschlagen. (Archivbild).

Hoeneß rechnet notwendige Punktzahl vor

Sportlich geht es für den DFB-Pokalsieger um wichtige Punkte im Kampf um den erhofften direkten Achtelfinaleinzug. «Wir müssen davon ausgehen, dass wir vier Punkte brauchen», prognostizierte der VfB-Coach. Der 43-Jährige stellt sich auf ein «hitziges und intensives Spiel» ein. 

 

Hoeneß empfindet Auftritt in Rom als besonderes Spiel

Punktgleich stehen beide Clubs vor dem vorletzten Spieltag knapp unter dem Strich (je zwölf Punkte). Der Gegner sei «bestückt mit individueller Qualität», so Hoeneß. AS Rom sei für ihn «eine der besten Mannschaften in der Europa League», der Auftritt in der italienischen Hauptstadt ein sportliches Highlight: «Es ist etwas Schönes, was wir erleben dürfen.» Zum Abschluss der Ligaphase trifft der VfB am Donnerstag nächste Woche daheim auf Young Boys Bern aus der Schweiz.

Nicht im Kader für die Partie in Rom ist Bilal El Khannouss. Der Spielmacher, der gerade mit Marokko Vize-Afrikameister geworden ist, fehlt gelbgesperrt und soll Richtung Wochenende in Stuttgart zum Team stoßen. Zurück im Europapokal-Aufgebot ist Mittelstürmer Ermedin Demirovic. Während seiner Verletzungspause war Nikolas Nartey für ihn nominiert worden, der Mittelfeldspieler ist nun nicht mehr spielberechtigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB hofft auf großen Schritt in Rom - Sorgen um Stiller
Fußball-Bundesliga

VfB hofft auf großen Schritt in Rom - Sorgen um Stiller

Der VfB Stuttgart verpasst den dritten Sieg in Serie und dadurch auch den Sprung auf den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Für das Europapokalspiel in Rom ist Angelo Stiller fraglich.

19.01.2026

VfB überrascht von DFB-Kader - Stiller: «Kein Kommentar»
Europa League

VfB überrascht von DFB-Kader - Stiller: «Kein Kommentar»

Angelo Stiller nicht im DFB-Kader? Das kommt für den VfB Stuttgart unerwartet. Der Mittelfeldspieler möchte sich nicht äußern. Sein Trainer ergreift das Wort.

07.11.2025

VfB-Coach Hoeneß setzt auf Millot als Vertreter von Stiller
Fußball-Bundesliga

VfB-Coach Hoeneß setzt auf Millot als Vertreter von Stiller

Der VfB Stuttgart muss in Leipzig auf einen Leistungsträger verzichten. Wer den verletzten Angelo Stiller im Duell mit RB vertreten wird, hat Sebastian Hoeneß bereits verraten.

15.05.2025

Hoeneß bittet um Nachsicht: Undav soll «die Zeit bekommen»
Fußball-Bundesliga

Hoeneß bittet um Nachsicht: Undav soll «die Zeit bekommen»

Nach einer furiosen Vorsaison kämpft Deniz Undav im Angriff des VfB Stuttgart um einen Stammplatz. Gegen Bremen wird er wohl nur auf der Bank sitzen. Doch sein Coach stärkt dem Stürmer den Rücken.

11.04.2025

Wechselgefahr? Hoeneß sieht Stiller am richtigen Ort
Fußball-Bundesliga

Wechselgefahr? Hoeneß sieht Stiller am richtigen Ort

Drohen dem VfB bei einem Verpassen des Europapokals wieder namhafte Abgänge? Trainer Hoeneß bleibt entspannt - zumindest mit Blick auf Stratege Stiller. Auch zum Franzosen Millot äußert er sich.

31.03.2025