Geldautomat gesprengt - Bankgebäude brennt aus

Eiterfeld (dpa/lhe) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Eiterfeld im Kreis Fulda ist das Gebäude einer Bank völlig ausgebrannt. Unbekannte hätten am frühen Freitagmorgen den Automaten gesprengt und seien anschließend geflüchtet, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Nach der Explosion trat ersten Erkenntnissen zufolge Feuer auf das Gebäude über. Im Zuge der Löscharbeiten mussten einige Anwohner evakuiert werden, wie es weiter hieß. Die Feuerwehr löschte den Brand in den frühen Morgenstunden. Laut Polizei ist das Gebäude einsturzgefährdet. Ob die Täter Bargeld erbeuteten, war zunächst unklar. Zuvor hatte die «Hessenschau» über den Vorfall berichtet.