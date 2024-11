Weltkriegsbombe in Fulda wird entschärft

Fulda (dpa/lhe) - In Fulda soll am Donnerstag eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Sie wurde am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten im Ostend gefunden, wie die Stadt Fulda in Abstimmung mit der Polizei mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst sperrte den Fundort ab. Für die Bewohner in der Umgebung bestand zunächst keine Gefahr.